Musikbegeisterte Jugendliche bei Crossculture week

Bregenz. (sie) Unter der künstlerischen Leitung von Simon Kräutler studierten 32 musikbegeisterte Jugendliche aus ganz Österreich fünf Tage lang eigene Songs und Coverversionen für die „crossculture night 2017“ ein.

Unterstützung fand der bekannte Gesangs-Coach dabei von den Musikprofis Alexander Goidinger, Martin Zech, Andy Mayerl und Stefan Wolf.

Bei den Rock und Pop-Workshops im Theater Kosmos zeigte das gesamte Team viel pädagogisches Feingefühl und unterrichtete die jungen Nachwuchsmusiker in den Bereichen Gesang, Bühnenpräsenz, Rhythmik, Gitarre, Drums, Keyboard und Bass.

Am Freitagabend standen bei der Open Jamsession mit Family & Friends flotte Arrangements und stimmungsvolle Gesangseinlagen auf dem Programm.

Die „crossculture-Kids“ legten sich bei ihren Auftritten mächtig ins Zeug und sorgten gleich zu Beginn mit „Hit The Road Jack“ für gute Stimmung.

Mit ihren vier selbstgeschriebenen Songs huldigten die jugendlichen Workshop-Teilnehmer der Popmusik und beeindruckten auch mit „Titanium“, „Uptown Funk“ und mit „Not even the King“ von Alicia Keys.

Egal ob „Weak“ „Where is the love “ oder „Superstition“ – das hohe musikalische Niveau und die Freude aller Beteiligten versetzte die Besucher in gute Laune.

Beim großen Finale zelebrierten die Kids eine gefühlvolle Version von „Stand by me“ und ließen es mit „Learn to fly“ noch einmal so richtig krachen. Tontechniker Felix Jäger und Lichtspezialist Johannes Moosbrugger sorgten dabei für perfekte Bühnenatmosphäre.

