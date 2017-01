Musikball Hohenweiler

Am Samstag den 28.Jänner 2017 feierte der Musikverein Hohenweiler seinen schon legendären Musikball im hokus mit zahlreichen Gästen aus dem ganzen Leiblachtal. Auch Prinzessin Katja und Prinz Thomas samt ihrem aufregenden Gefolge ließen sich den Ballabend in der Nachbargemeinde nicht entgehen. Begleitet von den Leiblachtaler Schalmeien und den Hörbranzer Raubrittern präsentierte sich des Regentenpaar aus dem Leiblachtal wieder von seiner besten Seite. Für ihre außergewöhnliche und sehenswerte Show ernteten sie begeisterten Applaus, die Leiblachtaler Schalmeinen sorgten mit ihren Instrumenten und ihren unverwechselbaren Klängen für Partystimmung. Bei einer großen Tombola warteten tolle Preise auf die glücklichen Gewinner. Um Mitternacht boten die Akteure des Hohenweiler Musikverein eine abwechslungsreiche Darbietung und die Leiblacher Fetzahexa führten ihren Showtanz auf. Bestens verwöhnt wurden die Besucher vom Küchenteam und an der Bar kümmerte man sich fleißig um die durstigen Kehlen.

Dem Musikverein Hohenweiler ist wieder ein gelungener Ball- und Partyband für das ganze Leiblachtal gelungen.