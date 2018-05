Musikanten feiern heuer hohen Geburtstag

Die Stadtmusik Bludenz feiert in diesem Jahr ihren 170. Geburtstag. Daran wollen die Stadtmusikanten auch die heimische Bevölkerung teilhaben lassen, weshalb sie Mitte Juli zum zweitägigen Jubiläumsfest im Plettenbergpark laden.

Neben zwei Festumzügen mit befreundeten Kapellen aus dem In- und Ausland gibt es an zwei Tagen feinste Unterhaltungsmusik und Böhmische Klänge im Plettenbergpark. „Alle Mitglieder sind im Arbeitseinsatz und freuen sich schon jetzt darauf, viele Gäste beim Fest im Plettenbergpark begrüßen und bewirten zu können“, sagt Tschenett. Bedanken möchten sich Fleisch und Tschenett für die große Unterstützung der Stadt Bludenz und zahlreicher Sponsoren. „Ohne sie wäre so ein Fest nicht möglich“, stellen sie fest. Wer die Stadtmusik bei ihrem Jubiläumsfest noch gerne unterstützen möchte oder Lust hat mitzuarbeiten, kann sich gerne bei Günter Tschenett melden. „Wir sind für jede helfende Hand sehr dankbar“, sagt er. Eine kurze E-Mail an guenter.tschenett@tschenett.cc oder ein Anruf unter 0664 2214333 genügt.