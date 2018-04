Musikalischer Marktbesuch

Ab 5. Mai startet die Reihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ in der Pfarrkirche St. Martin.

Dornbirn. Zu einem frühlingshaften Marktbesuch gehört ab nächster Woche auch wieder ein Abstecher in die Stadtpfarrkirche. An acht Samstagen im Mai und Juni wird während der Marktzeit am Samstag jeweils 30 Minuten lang an der großen Behmann-Orgel unterhaltsame und vergnügliche Orgelmusik gespielt Den Auftakt gestaltet der „Hausorganist“ Rudolf Berchtel mit festlichen Orgelstücken und einem Werk des englischen Komponisten Robert Jones für Saxophon und Orgel. Marc Fitze reist für das zweite Konzert aus Bern an und spielt unter dem Titel „Skydance“ eigene Arrangements von bekannten Hits wie „Moonlight Serenade“ und Filmmusik-Themen aus Star Wars, E.T. und Superman. Einen sehr unterhaltsamen und virtuosen Ausflug in den Bereich des Jazz unternehmen beim dritten Konzert die beiden Musiker Nikolai Gersak (Orgel) und Benjamin Engel (Saxophon) aus Friedrichshafen. Der Kirchenmusiker der Kirche Lustenau-Rheindorf spielt beim letzten Mai-Konzert unter anderem Bearbeitungen von bekannten Melodien aus Opern von Richard Wagner und Engelbert Humperdinck.