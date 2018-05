Musikalischer Blumenstrauß

Das Muttertagskonzert wurde zum Jubiläumskonzert der Vereinigten Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin.

Mit einem abwechslungsreichen Programm erfreute die Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin die zahlreich erschienenen Konzertbesucher im Davennasaal. Zum ersten Mal nahmen die Besucher in Stuhlreihen Platz, was sich als Volltreffer entpuppte. Aufmerksame Zuhörer folgten in Stille den Darbietungen der Harmoniemusik, was von Zuhörern und Musikanten begrüßt wurde. Der erste Konzertteil war von Polka, Walzer und Marschmusik geprägt. Die Musikanten unter der Leitung von Kapellmeister Martin Tasser begrüßten die Besucher mit einer Fanfare zum 48. Muttertagskonzert und zum Jubiläumskonzert anlässlich 60 Jahre Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin. Mitreissende und schwungvolle Melodien mit weichen Tenorhorn und Flügelhornklängen, feinen Holzpassagen und sicherer Begleitung führten die Besucher in die Pause. Im zweiten Konzertteil, der wiederum majestätisch mit einer Fanfare eröffnet wurde, unterhielten die Musikanten mit Medleys von Bill Ramsey und Chuck Berry. Bekannte Hits und Rock n Roll begeisterten und sorgten für einen schwungvollen Beginn nach der Pause.