Musikalische Reise nach Lateinamerika

Panflöten und Percussion Klänge in der Altacher Volksschule

Altach. Meister oder Maestro wird Jacinto Peralta von seinen Schülern liebevoll genannt. In der Bezeichnung schwingt Bewunderung, aber keine Unterwürfigkeit mit. Jeweils einmal pro Woche musiziert der gebürtige Peruaner mit seiner Vorderländer Panflötengruppe und mit der Percussion Abteilung “Cajoneras”. Auf der Bühne der Aula der Altacher Volksschule hat er nun beide Gruppen, insgesamt 14 Hobbymusiker, zu einer musikalischen Reise nach Südamerika vereint. Eine Reise, die trotz keiner großangelegten Werbung für ein volles Haus und für äußerst positiver Resonanz seitens des Publikums sorgte.

Im zweiten Teil unterhielt dann Meister Peralta mit seinen zwei extra aus Paris angereisten peruanischen Freunde in der Formation Tierra Madura. Beschwingte Weltmusik, ausgewogener Rhythmus und bekannten Melodien wie “Sound of Silence” oder “Il Mondo”, das Publikum erlebte einen perfekten Abend in wunderbarer Atmosphäre. CEG