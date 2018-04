Musikalische Historie auf den Punkt

Buch. Vier Kapellmeister im Fokus beim Jubiläumskonzert samt neuem Ehrenobmann.

Es ist für den örtlichen Musikverein ein besonders arbeitsreiches Jahr. Denn zum 150-jährigen Bestand gibt es zahlreiche Vorveranstaltungen, ehe das 51. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest vom 05.-08. Juli im Bergdorf, das große Finale einläutet. Während am Ostermontag noch die Oberkrainer – Fans mit „KrainerBluat“ auf ihre Kosten kamen, präsentierten rund 50 Musikantinnen und Musikanten kürzlich die Früchte der Probenarbeit. „Wir können leider nicht direkt auf die Gründungszeit zurückblicken“, meinte Obmann Dominik Steurer in Anlehnung an die musikalische Historie der 1868 gegründeten Organisation. Dennoch war es den Vereinsmitgliedern gelungen, die Schaffensperiode von gleich vier Kapellmeistern konzertant zu reflektieren. Im voll besetzten Gemeindesaal zeigten sich die Gäste jedenfalls sehr angetan von den Darbietungen, die einen Bogen von über 60 Jahre spannten.