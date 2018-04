Musikalische Frühlingsgrüße

Der MV Rohrbach lud zum großen Konzert.

Jugendlich ging es dann im Konzertsaal weiter. Die Jugendmusik leitete den Abend stimmungsvoll ein. Anschließend durfte die „große Musik“ zeigen, was in den letzten Monaten fleißig geprobt wurde. Im ersten Teil gelangten die Werke „Millennium“ von Otto M. Schwarz, „Symphonic March“ von Bedrich Smetana, „Hanover Festival“ von Philip Sparke und „Gaelforce“ von Peter Graham zur Aufführung. Der zweite Teil stand dann unter dem Motto von Samba und Co. Mit südamerikanischen Rhythmen vertreten durch die Werke „Macarena“ von Los del Río, „El Cumbanchero“ von Rafael Hernandez, „Mambo Jambo“ von Perez Prado und „Tico-Tico“ von Zequinha de Abreu verwöhnte der Musikverein Dornbirn Rohrbach seine Zuhörer musikalisch. Ein zünftiger Konzertmarsch als Zugabe rundete den Konzertabend schließlich ab.