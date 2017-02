Musikalische Einblicke in die finnische Seele

Kürzlich präsentierte der Verein kutlpur eine ganz besondere Combo: das Mundharmonika-Quartett Sväng aus Finnland. Die finnischen Musiker, die bereits zum dritten Mal in Nüziders zu Gast waren, fielen bei ihrem Auftritt nicht nur optisch aus dem Rahmen, sondern sorgten auch mit ihrer Musik für ein ganz besonderes Hörerlebnis.

Experimentierfreude

Das zahlreich erschienen Publikum erwartete an diesem Abend mehr als nur ein einfaches Konzert, vielmehr gewährten die vier Ausnahmekünstler aus dem hohen Norden einen Blick in die finnische Seele. Neben einer musikalischen Reise durch sowohl traditionelle als auch moderne Gefilde gab es auch Ausflüge in die Geschichte und Kultur ihres Heimatlandes. So thematisierte etwa das Stück „The captured passenger“ die komplexe politische Vergangenheit Finnlands, die sich bis auf die heutige Generation niederschlägt und mit der in diesem Jahr stattfindenden 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeitserklärung einen wichtigen Teil im Leben der finnischen Gemeinschaft darstellt. Ein Statement der anderen Art lieferten die vier Musiker dagegen mit der Darbietung von Jean Sibelius „Valse trieste“. Finnlands bekanntester klassischer Komponist, der erst kürzlich sein 150-jähriges Jubiläum feierte, erfasste wie kein anderer die Natur, Geschichte und Mythen seines Volkes: apart, elegisch und immer auch ein wenig extravagant. Diesem Beispiel folgten, etwa bei dem Stück „The lost one’s Tango“, auch Sväng. Der Mix aus finnischem Volkstanz und Tangoklängen vermischte sich dabei zu neuen Klangwelten. Die lokale Mundharmonika-Community hatte jedenfalls ihre helle Freude an der experimentellen Spiellust des finnischen Quartetts.