Musikalisch von Ort zu Ort

Feldkirch. (etu) Den Feiertag am Montag verbrachten viele Vorarlberger mit ihren Familien und Freunden – doch auch zahlreiche Musikkapellen waren an diesem Tag unterwegs. Am 1. Mai ist in vielen Gemeinden nämlich „Tag der Blasmusik“ – so auch in Feldkirch.

Wie jedes Jahr marschierten die Stadtmusikanten ab 6 Uhr morgens musizierend durch Feldkirch. An mehreren Verpflegungsstationen wurden sie großzügig bewirtet. „Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen unseren Freunden, die auch heuer wieder für das leibliche Wohl der Musikanten gesorgt haben, bedanken“, sagt Obmann Johannes Ebli. Im Anschluss gingen die Mitglieder von Haus zu Haus, um für den Verein zu sammeln.