Musikalisch in guten alten Zeiten schwelgen

Dornbirn. „Pflichttermin“ heißt es am Samstag, den 2. September wieder für alle Partygänger und Fans von Depeche Mode, The Cure, Placebo, U2 & Co. Unter dem Motto: „Wir drehen alle durch, haben gute Laune und wollen feiern“, lädt das Pop and Wave Team rund um Alexander Micheluzzi und Thomas Mutschlechner wieder zu einem „kultigen“ Abend in die Spielbodenkantine.

Bühne frei für “Gute Laune Musik”

Die Pop and Wave Party mit den besten Hits und den beliebtesten Raritäten von Top-Bands der legendären Achtziger-Jahre genießt bereits Kultstatuts. Im kleinen, aber feinen Rahmen können die Gäste eine Nacht lang nach Herzenslust „abshaken“, bringt es Organisator Alexander Micheluzzi auf den Punkt. Für eine garantiert volle Tanzfläche sorgt auch dieses Mal DJ Mc (Marcus Mode) aus Friedrichshafen. Eine „Videowall“ und jede Menge Einblendungen runden die einzigartige Veranstaltung ab und sorgen für die passende Atmosphäre zur Musik.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich auch bestens gesorgt. Mit feinen Getränken und Cocktails hält die Kantinen-Crew die Besucher wieder bis in die frühen Morgenstunden bei Laune. „Das ganze Team freut sich auf Euer Kommen und eine unterhaltsame Veranstaltung bei der wieder ein Stück Partygeschichte geschrieben wird“, so Thomas Mutschlechner.

Veranstaltungstipp:

Pop and Wave Party

Spielboden Dornbirn, Kantine, Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn / Tel. 0043(0)5572/21933 www.spielboden.at

Beginn: 21.00 Uhr

Musikwünsche, Anregungen, Kritik sowie Ticketreservierungen werden unter der offiziellen Mailadresse info@popandwave.at entgegengenommen (auch Abendkassa).