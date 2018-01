Musikalisch beschwingt in den Fasching

Ob Kinderorchester, Jugendsinfonietta oder großes Orchester der Sinfonietta – sie alle boten im Reichshofsaal - nun bereits zum siebten Mal – ein begeisterndes Faschingskonzert.

Lustenau Kurz nach dem Weihnachtsbenefizkonzert und dem Neujahrskonzert auch noch ein Faschingskonzert auf die Beine zu stellen, fordert von allen Beteiligten viel Engagement, Fleiß und Disziplin. Und vor allem natürlich die Freude am Musizieren und genau diese macht es aus, dass der Funke auch überspringt aufs Publikum. Die zahlreich erschienenen Konzertbesucher wurden auch dieses Jahr nicht enttäuscht und bekamen ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm geboten. Nach der Begrüßung durch Musikschuldirektorin Doris Glatter-Goetz, die sich vor allem für die großartige Unterstützung der Gemeinde bedankte, waren es zuerst die kleinsten Musizierenden, die sich als „wilde Fiedler“ präsentierten. Das Kinderorchester unter der versierten Leitung von Markus Ellensohn spielte selbstsicher und „einfach cool“ die Stücke „Festive Dance“ von Edmund Siennicki und „Fancy Fiddles“ von Mark Williams. Als Ansagerin erfreute mit tadelloser Aussprache Luisa Ellensohn. Dann übergab sie das Mikrofon an Claus Karitnig, der launig und informativ in schönem lustenauer Dialekt durch das weitere Programm führte.