Musik verbindet Kulturen

Rankweil. (loa) Am Samstag präsentierten sich die Chöre und Instrumentalensembles aus Rankweil und Bozen im Vinomnasaal. Das gemeinsame Konzert mit begeisterndem jugendlichem Chorgesang und einer tollen Bühnenperformance, mit vielen Musikrichtungen von der Volksmusik bis Popgesang sowie mit bekannten Melodien hat das Publikum vollends begeistert.

Den Anfang machte der Kinderchor „Little Voice“ mit „Heute singen wir“. Der Schulchor „Young Voices“ machte mit „The Lion sleeps tonight“ weiter und der Jugendchor „Singing Voices“ gab ein Medley aus Sister Act zum Besten.

Neben Posaunen-, Holzbläser- und Hornquartetten bekamen die Zuschauer „Volksweisen“ auf der Steirischen Mundharmonika und „Lollypop“ vom „Jugenchor“ und den „Singing Boys“ zu hören.

Schon vor 8 Jahren wurden die ersten Kontakte mit gemeinsamen Konzerten geknüpft. Die Musikschule Bozen reiste dieses Jahr mit über 50 SchülerInnen an. „Wir freuen uns sehr wieder hier in Rankweil zu sein, wir werden immer sehr herzlich empfangen und die zwei Konzerte, einmal in Rankweil und einmal in Bozen sind immer eines der Highlights im ganzen Jahr“, so Dir. Margarethe Pohl aus Bozen.

Am 20. Mai wird die Rankweiler Musikschule mit 50 jungen SängerInnen und MusikerInnen ins Südtirol fahren und dort gemeinsame Konzerte gestalten. „Gemeinsame Aktivitäten wie das Konzert in Bozen und die Messgestaltung am Sonntag in Muntlix sollen die Freundschaften vertiefen und den kulturellen Austausch pflegen“, berichtet Dir. Ingold Breuss.