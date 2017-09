Musik und Texte machten Mut

Aufgrund mangelnder Beteiligung an politischen Willensbildungsprozessen, einem um sich greifenden Nationalismus wie in den USA und erheblichen ökologischen Schäden der Globalisierung wird derzeit häufig von einer Krise der Demokratie gesprochen. Das Trio „Wandelspiel“ griff dieses Thema auf und lud zu einer politischen Diskussion ein.

Riffs und Rhythmen

An der Gitarre verstand es Kurt Nachbauer, lässige Riffs einzuspielen und dazu selbst zu improvisieren. Vom Genre bewegte er sich zwischen Blues, Jazz und Latin. Seine Improvisationen über Santanas „Oye Como Va“ und andere Stücke wurden von Ljubisa Markovic an der Cajón mit einem Wirbelwind an dynamischen Rhythmen begleitet.

Auswege aus Krisen

Am Wort trug Konrad Steurer dazu unter dem Titel „Die demokratische Moderne“ ein Manifest für den Wandel hin zu einer „Demokratie, die lebt“ vor und regte zum Nachdenken über mögliche Auswege aus Krisen, Kriegen und Umweltkatastrophen an. Weltweiter Ungerechtigkeit und Unfrieden wurde „das gute Leben“ als Gegenentwurf gegenübergestellt, welches sich am Gemeinwohl orientiert und aufruft, auf unsinnigen Konsum zu verzichten. Anschließend bestand Gelegenheit, ausgiebig zu diskutieren.

Lebhafte Diskussion

Um die Demokratie weiterzuentwickeln und seiner Krise entgegenzuwirken, wurden von den Diskussionsteilnehmern zahlreiche Anregungen eingebracht. Dazu zählte, Beschlüsse transparent und mit größtmöglichem Konsens zu fassen. Auch Zivilcourage wurde als zentrales Stichwort genannt. Auch jenseits der Wahlen könne der einzelne durch „kritischen Konsum“ einiges bewirken. Ein Streitpunkt der Debatte war das „bedingungslose Grundeinkommen“ und die Frage, inwiefern Wandel nur weltweit für alle gleich oder auch im Kleinen als zivilgesellschaftliches Engagement gelingen könne.