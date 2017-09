Musik, Spiel und Spaß beim Kinder- und Jugendlager der Bürgermusik Götzis 1824

Götzis Wie jedes Jahr hatten die jungen Musiker des Jugendblasorchesters der Bürgermusik Götzis 1824 wieder die Gelegenheit eine Woche lang am Jugendseminar teilzunehmen. 10 Mädchen und 5 Jungs im Alter von 7 bis 12 Jahren haben fleißig geprobt und auch der Spaß kam nicht zu kurz.

Das engagierte Jugendteam hatte in der probenfreien Zeit ein tolles Rahmenprogramm zusammengestellt. Von der Schatzsuche, baden im Schwimmbad Schruns mit Grillabend, Waldseilpark am Golm oder Disco am Abend, das Programm ließ keine Wünsche offen.

Mit Stücken wie „Hello“ von ADELE oder „Shut up and dance“ von WALK THE MOON, konnten die jungen Musikerinnen und Musiker ihre Eltern, Großeltern, Verwandten und Bekannten dann beim Abschlusskonzert begeistern. Honoriert wurde der Konzertabend im Saal der VS Tschagguns von den ca. 70 Zuhörern mit „Standing Ovations“. LOA