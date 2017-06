Musik Marsch zum 50. Sandarfäscht

Lustenau. Mit dem Jubiläum zum 50. Sandarfäscht hat sich der MV Concordia selbst übertroffen. Bei herrlichem Sommerwetter beging man am Freitagabend mit dem Fassanstich ein musikalisches Festwochenende. Die Musikkapelle Auer marschierte mit einem Fuhrwerk auf der Festwiese ein, die Unterhaltung bestritten die Musikgesellschaft Sirnach und die Musikkapelle Auer.

Ein buntes Traditionsfest



Als am Samstagnachmittag die Jugendmusikkapellen in einem prächtigen Umzug zur Festwiese marschierten, hatten sich zahlreiche Zaungäste am Straßenrand eingefunden. Dieses Spektakel durfte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Kurt Fischer, Daniel Steinhofer, Albert Hofer, Martin Fitz, Nicole Hosp, Julia Bickel und Dietmar Haller führten jeweils eine Musikgruppe über die Sandstraße zum Festplatz. Mit stolz geschwellter Brust, die Instrumente fest im Griff, marschierten die Jungmusikanten am applaudierenden Publikum vorbei. Auf dem Festplatz ging es dann erst richtig zur Sache, die Bühne bebte und die Musikanten liefen zu Höchstleistungen auf. Auch am Sonntag ging es in gewohnter Manier weiter, den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Sauter, der Frühschoppen wurde vom MV Concordia als Gastgeber begleitet, anschließend spielte die Jugendmusik des MV Concordia auf. Pünktlich zum Fest hatte sich auch der „Songgl Papa“ Kurt Winkler mit seinem Team eingefunden, die Songgl werden für alle eine schöne Erinnerung sein, an ein ganz besonderes Festwochenende.