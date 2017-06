Musik kommt ins Dorf

Mäder. (mima) Dabei packten die Musiker des Bürgermusikverein ihre Sachen und verlegten ihre Probe kurzerhand ins Freie. Im Bereich Hirma versammelten sich dazu zahlreiche Musikfreunde und so ergab sich erneut ein geselliger Dämmerschoppen in gemütlicher Runde.

Nach dem Regen ins Freie

Dabei liegt der Grundstein von “d´Musig im Dorf” bereits über zehn Jahre zurück und die Idee war es ursprünglich eine Musikprobe ganz unkompliziert nach draussen zu verlegen. „Das Wetter war damals nach vielen Regentagen endlich wieder schön und die Musikanten wollten nicht im Probelokal sitzen. Warum also nicht, dachten wir uns und probten draussen“ erinnert sich Obmann Bernhard Forti an die Anfänge zurück. Die Musiker blieben dann aber nicht lange alleine und schnell gesellten sich Besucher dazu. Kurzerhand wurden die letzten Würste aus dem Kühler geholt und auf den Grill gegeben, sowie ein paar Getränke aufgestellt – „d´Musig im Dorf“ war geboren.

Positives Echo

Diese Aussenproben des Bürgermusikverein Mäder haben sich mittlerweile zu einem Fixpunkt entwickelt. „Wir bekommen mittlerweile von vielen Seiten Anfragen, ob wir nicht bei ihnen in der Straße auch mal sowas machen können. Ein richtig schöner Abend, bei dem man richtig spürt wie es die Mäderer zusammen schweisst“, freut sich der Obmann des Bürgermusikverein über dieses positive Echo. „d´Musig im Dorf“ findet dabei jedes Jahr dreimal im Juni/Juli statt. Ganz nach dem Motto der Bürgermusik – Einfach zemma frei ha -trifft man sich ungezwungen und locker ganz flexibel in einem Ortsteil von Mäder.

Einfach, aber schön

Zum Start in die diesjährige Saison trafen sich die Musiker am vergangenen Donnerstag im Bereich Hirma/Juggerweg. Dabei durfte sich die Bürgermusik über einen wahren Ansturm freuen: „So viele Besucher hatten wir noch nie, es wären wohl noch mehr Biertische besetzt gewesen – wenn wir denn noch mehr gehabt hätten. Während wir musiziert haben, tollten die Kinder herum und die Erwachsenen genossen den Feierabend“, so Bernhard Forti, der dazu auch auf den Gedanken der Veranstaltung verweist: Einfach, aber schön. Musik mitten unter den Leuten, mitten im Dorf. Raus aus dem Probelokal und raus aus den Konzertsälen. Dazu lädt der Obmann des BMV Mäder bereits zum nächsten „d´Musig im Dorf“ Abend am 22. Juni in den Schulgarten (hinter dem J.J. Ender Saal).