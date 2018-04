Musik-Festival beim Frühjahrsskilauf

Die Konzertreihe „Tanzcafé Arlberg“ läuft noch bis am kommenden Sonntag.

Lech. Seit knapp zwei Wochen laden die Lech-Zürs Tourismus GmbH sowie erstmals auch die Kollegen aus Stuben zusammen mit verschiedenen Gastronomiebetrieben zur sechsten Auflage des „Tanzcafé Arlberg“. Heuer geben sich 19 internationale Spitzenmusiker und Bands aus sechs Ländern ein Stelldichein. In insgesamt 29 Live-Acts geben sie ihren Sound – vornehmlich in Anlehnung an die 30er Jahre – zum besten. Ein abwechslungsreicher Musik-Mix aus (Elektro-)Swing, (Nu-)Jazz, Rock`n`Roll, Boogie, Latin, Pop und Soul sorgt noch bis am kommenden Sonntag in Lech, Zürs, Zug und Stuben für ein einzigartiges Après-Ski-Erlebnis.