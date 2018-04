Ensemble plus

Ensemble plus ©Remise Bludenz

Ensemble plus ©Remise Bludenz

Musik am Nachmittag - Freitag, 27. April 2018 in der Remise

Bludenz. Der Seniorenbeirat der Stadt Bludenz lädt zur schon traditionellen Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ am Freitag, den 27. April 2018, um 14.30 Uhr, in die Remise Bludenz.

Heuer wird es klassisch klassisch! Dabei steht hochkarätige Kammermusik auf dem Programm. Das Ensemble Plus und die Sängerin Nina Fleisch werden berühmte Lieder großer Diven des 20. Jahrhunderts wie Edith Piaf, Hildegard Knef, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe und Caterina Valente interpretieren.

Kartenreservierungen direkt im Rathaus Bludenz, Abteilung Bildung, Gesundheit, Soziales sowie telefonisch unter der Tel.Nr. 05552 63621 – 243. Unkostenbeitrag für Konzert, Kaffee und Kuchen:

5 Euro.

Musik am Nachmittag

Freitag, 27. April 2018, 14.30 Uhr

Remise Bludenz