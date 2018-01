Musicalstar-Allüren beim Neujahrsschauturnen

Akrobaten und Turnkünstler zeigten im Vinomnasaal zum Thema Musical ihr Können.

Die Breakdance-Gruppe „Power Tricking Crew“ war ebenso eingeladen, ihr Können zu „Rock me Amadeus“ unter Beweis zu stellen. Es folgten die Musicals „Mamma Mia“ auf dem Trampolin, „Matilda“, „Grease“, „Daddy Cool“ und „High School Musical“. In der Pause wurde das vergangene Vereinsjahr in Bildern dargestellt. Vor dem krönenden Abschluss mit „We will rock you“ präsentierten die Trainer ihre Beweglichkeit zu „Footloose“. Tosender Applaus aus allen Rängen. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Ausklang mit den Turnern. ETU