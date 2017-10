Musical Night im Löwensaal

Hohenems. Leidenschaft pur, die gemeinschaftliche Freude am Singen und Musik, die Herzen höher schlagen lässt, brachten die Männer des GV-Hohenems an zwei Konzertabenden auf die Löwenbühne. Das Thema lautete Musical, die Sänger hatten sich in intensiven Proben auf dieses schwierige Genre vorbereitet.

Von Evita bis Mamma Mia

Unter der Leitung von Kapellmeister André Vitek liefen die Männer zu Höchstleistungen auf und meisterten die schwierigsten Stücke mit Bravour. Ein Mix der besten Lieder aus Evita, Jesus Christ Superstar, dem König der Löwen, dem Phantom der Oper, der West Side Story und vielen andren Musicals animierte ein begeistertes Publikum zu wahren Beifallsstürmen. Auch vor Abba, Falco und der Rocky Horror Picture Show machten die Sänger nicht Halt – ein genussvolles Medley der bekanntesten Musicals ließ die Herzen der Fans höher schlagen und zeigte ein weiteres Mal, was die Männer des Gesangvereins zu leisten imstande sind.