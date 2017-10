„Musical Night“ des Gesangvereins im Löwensaal

Geboten werden die besten Stücke aus bekannten Musicals, interpretiert vom Gesangverein Hohenems unter der Gesamtleitung von Chorleiter Daniel Andre’ Vitek. Das Konzertprogramm beinhaltet sehr viele bekannte Melodien aus Show Boat, Anatevka, My fair Lady, Elisabeth, Jesus Christ Superstar, Hello Dolly, West Side Story, Cats uvm. Vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert werden sie Gäste von Mo Catering bestens bedient.

Der Eintritt beträgt 18 Euro. Kartenvorverkauf bei Wohnraum Clemens Märk, Bahnhofstraße 11, 6845 Hohenems, Tel. 05576 73780, sowie an der Abendkassa und bei allen Sängern.