Museumsverein gab Einblicke

Museumsverein und Geschichte des Klostertals – ein unzertrennliches Paar.

Anlässlich der Jahreshauptversammlung blickte Obmann Christof Thöny in das vergangene Vereinsjahr zurück und gab den anwesenden Mitgliedern und Gästen, sowie den Ehrengästen Altbürgermeister Werner Walser (Innerbraz) und Bürgermeister Martin Burtscher (Dalaas) eine Vorschau auf das bevorstehende Museumvereinsjahr. Der erstellte Jahresbericht 2017, der im Museum und im Büro des Museumvereins erhältlich ist, gibt einen interessanten Rückblick in Schrift und Bild. Christof Thöny blickte im Besonderen auf die Kooperation mit den drei ländlichen Museen Egg, Großes Walsertal und Klostertal zurück. Beim Tag der Begegnung wurden Flüchtlinge ins Museum eingeladen, diese Veranstaltung soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. „Spullers, Geschichte einer Alpe“ und „Das Jahr ohne Sommer“ sind zwei der erschienenen Publikationen. Ausstellungen, Vorträge und Exkursionen rundeten das vergangene Vereinsjahr ab.

Dabei werden Fotografien, Tracht, Wissen, Architektur, usw. präsentiert. „Historische ArchitekTouren“ bildet ein weiteres Kooperationsprojekt. Im Moment werden ca. 30 Objekte des Tales erforscht. „Das Projekt Migrationen hat uns in den vergangenen Jahren beschäftigt und wird dies sicher noch bis 2010 tun“, so Christof Thöny. Ein Nachfolgeprojekt stellt die Aus- und Zuwanderung vom 19.-21. Jahrhundert dar. Zur Geschichte des Skisports soll ein Internetlexikon entstehen. Im Team des Museumvereins hat sich seit 1. Mai eine Änderung ergeben. Kathrin Novis befindet sich in einer 50-Prozent-Anstellung und unterstützt die ehrenamtlichen Arbeiten des Vorstandes. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung referierte Matthias Moosbrugger über die frühzeitige Reformation.