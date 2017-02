Museum in Neapel stellt gestohlene Van-Gogh-Bilder aus

Die zwei gestohlenen Gemälde werden ausgestellt - © APA (AFP)

Zwei Meisterwerke des Malers Vincent van Gogh, die 2002 in Amsterdam spektakulär gestohlen und in Italien wiedergefunden wurden, können drei Wochen lang in Neapel bewundert werden. Das Museo di Capodimonte in der süditalienischen Stadt zeigt bis zum 26. Februar die kleinformatigen Gemälde “Strand von Scheveningen” von 1882 und “Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern” von 1884/85.