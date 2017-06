Museum der Moderne Salzburg präsentiert Exil-Künstlerinnen

“Was passiert, wenn jemand seine Lebensgrundlage verliert? Wie wirkt sich das auf den künstlerischen Prozess aus”, nannte Sabine Breitwieser, Direktorin des Museums der Moderne Salzburg, die Grundfrage, die sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht. Die Schau sei der Auftakt einer Reihe, mit der Künstler mit Exilhintergrund neu oder wiederentdeckt werden sollen, kündigte Breitwieser an.

Ellen Auerbach und Grete Stern – die eine Bildhauerin, die andere Grafikerin – gründeten gemeinsam in den 1920er-Jahren in Berlin das Fotostudio ringl+pit. Die beiden ergänzten sich gut. “Ihre Arbeiten sind keine reinen Fotografien, sondern gestaltete Studioinstallationen”, beschreibt Kuratorin Christiane Kuhlmann. 1933 emigrierten sie nach London. Die Freundschaft blieb, künstlerisch gingen die beiden aber nach der Flucht getrennte Wege und entwickelten sich unterschiedlich weiter.

Eine Neuentdeckung ist die Wienerin Elly Niebuhr, die als junges Mädchen in den späten 1930er-Jahren Sozialreportagen im roten Wien fotografierte. 1939 musste sie nach London fliehen, später ging sie nach New York und schlug sich als technische Assistentin in Fotostudios durch. Ihre sozialkritischen Bilder waren nicht gefragt, als Kommunistin hatte sie in den USA keine Chance, berichtete Kuhlmann. 1947 kehrte Niebuhr nach Wien zurück und musste mit Fotografie ihren Lebensunterhalt verdienen. Ihre stimmungsvollen Bilder vom Wiederaufbau der Stadt wollte niemand sehen, aber als Modefotografien machte sie sich einen Namen.

Friedl Dicker-Brandeis, 1898 in Wien geboren, betrieb in ihrer Heimatstadt ein Atelier für Gestaltung und Architektur. Innovative Raumlösungen, wandelbare Möbel oder Spielzeug gehören zu den Arbeiten der Kommunistin, die 1934 verhaftet wurde und später nach Prag floh. Durch diesen Schnitt in ihrem Leben wandte sie sich der Malerei und dem Kunstunterricht für Kinder zu, den sie auch im Konzentrationslager Theresienstadt fortsetzte. 1944 wurde Dicker-Brandeis in Auschwitz ermordet.

Insgesamt sind bei der Ausstellung rund 200 recht unterschiedliche Werke zu sehen, die von den 1920er- bis in die 1960er-Jahre reichen und bisher kaum ausgestellt wurden.

(APA)