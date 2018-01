Murray sagte für Brisbane ab - Muguruza gab auf

Auch beim Schotten Andy Murray verzögert sich der Einstieg in die World-Tour-Saison 2018. Wie einige andere verletzte Stars musste der 30-Jährige seine Teilnahme an einem ATP-Turnier dieser Woche absagen. Murray tritt in Brisbane wegen anhaltender Hüftprobleme nicht an. Im Damen-Turnier gab die Spanierin Garbine Muguruza in ihrem Startmatch auf, womit sie aus dem Nummer-1-Rennen vorerst ausstieg.

Noch am Freitag war Murray bei einem Exhibition-Turnier in Doha nach der Absage von Novak Djokovic für den Serben eingesprungen, bestritt gegen den Spanier Roberto Bautista Agut immerhin einen Satz. Für den zweifachen Olympiasieger diente die 2:6-Niederlage wohl auch als Fitnesstest. Sein bisher letztes Match auf der Tour hat der ehemalige Weltranglisten-Erste am 12. Juli im Wimbledon-Viertelfinale gespielt.

Der durch seine Spielpause auf Weltranglistenplatz 16 zurückgefallene Murray wäre in Brisbane in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Ryan Harrison ins Turnier eingestiegen. Stattdessen kam der Deutsche Yannick Hanfmann zu einem Hauptfeldticket mit Erstrunden-Freilos. Für Brisbane hatte davor schon Rafael Nadal abgesagt, der Spanier leidet nach wie vor an Knieproblemen.

Muguruza war in einem Dreikampf mit der Rumänin Simona Halep und der Dänin Caroline Wozniacki um die Topsetzung bei den Australian Open in diese Woche gegangen. Gegen die Serbin Aleksandra Krunic musste die Wimbledon-Siegerin aber am Dienstag beim Stand von 7:5,6:7(3),1:2 wegen Krämpfen in beiden Beinen aufgeben. Die 24-Jährige war mit ihrer Leistung zufrieden und über die Krämpfe nicht beunruhigt: “Ich habe selten Krämpfe, vielleicht war es wegen der Hitze.”

Es ist die insgesamt vierte Aufgabe bzw. Nichtantreten Muguruzas in Brisbane in Folge nach 2015 (Knöchel), 2016 (linker Fuß) und 2017 (rechter Oberschenkel).