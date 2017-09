Murray fällt “ziemlich sicher” für restliche Saison aus

Turniere Anfang Oktober sagte Murray bereits definitiv ab - © APA (AFP/Archiv)

Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray wird laut eigenen Angaben “ziemlich sicher” den Rest der Tennis-Saison verpassen. Das gab der 30-jährige Schotte am Mittwoch auf Facebook bekannt. Definitiv sagte Murray wegen seiner Hüftverletzung, die ihn schon den Start bei den US Open gekostet hatte, vorerst für die Turniere Anfang Oktober in Peking und Shanghai ab.