Mundart: Kochen mit elf Vorarlberger Foodbloggern

Die 9 verschiedenen Blogs stehen jeweils für verschiedene Koch- und Back-Vorlieben. Bei regional über vollwertig bis deftig, ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Die fünf verschiedenen Kategorien (Typisch Ländle, Essen mit Freunden, Snacks to go, Rezepte aus aller Welt und Lieblingsrezept) versprechen außergewöhnliche Rezepte, die in Zukunft nicht nur online, sondern auch in Buch-Form erhältlich sind.

Zusammengetragen und fotografiert werden die Gerichte von der Food Stylistin Eva Fischer, die bei einem gemeinsamen Foto-Shooting mit allen BloggerInnen die Speisen ins rechte Licht gerückt hat. Dabei wird sofort klar, dass bei Foodbloggern besonderes Augenmerk auf die Optik gelegt wird, das Auge isst sozusagen mit und so ist jeder angerichtete Teller ein Augenschmaus.

Damit zur Geltung kommt, wie viel Arbeit hinter einem Rezept und einem perfekten Foto steckt, wurde zudem ein zweiter Profi-Fotograf engagiert. Patrick Steiner zeichnet demnach für die Portraits und die Making-Of Fotos verantwortlich.

Der jüngst gegründete Verlag edition v legt Wert auf Regionalität – nicht nur bei AutorInnen und HerausgeberInnen, sondern auch in der Produktion. Designt wird das Buch von Nina Fischer und produziert von der BuLu in Lustenau.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Buch mit dem Titel „mundART: Kochen mit Vorarlberger Foodbloggern“, das am 27. November 2017 erscheint, gibt es auf der Herbstmesse in Dornbirn. Von 6-10. September 2017 gibt es im Wohlfühl-Zimmer: Buch & Genuss in der Halle 11 die Möglichkeit Häppchen der FoodbloggerInnen zu verkosten.

mundART: Kochen mit Vorarlberger Foodbloggern

Hrsg.: Eva Fischer

AutorInnen: Julia Amann, Barbara Fischer, Eva Fischer, Nadin Hiebler, Robert Lackner, Jessica Lerchenmüller, Sabine Ludhammer, Johanna Raid, Brigitte Schwarz, Anna Smoly, Marina Vonier

Hardcover 20 x 26 cm; 192 Seiten:ISBN 978-3-9504280-4-9 , EUR 30.-

edition v, Bregenz

Erscheinungsdatum: 27.11.2017

BloggerInnen:

Julia Amann, Johanna Raid, Anna Smoly (http://www.healthspiration.at/)

Barbara Fischer (https://fischersfritzen.com/)

Eva Fischer (http://www.foodtastic.at/)

Nadin Hiebler (http://www.diegluecklichmacherei.com/)

Robert Lackner (http://www.silentdays.at/)

Jessica Lerchenmüller (http://www.vollmundig.org/)

Sabine Ludhammer (http://www.soulsistakitchen.com/)

Brigitte Schwarz (http://www.goats.today/)

Marina Vonier (https://city-cupcakes.com/)

Kontakt edition v:

Mag. Nina Winkler

Tel.: +43/664/8576765

E-Mail: nina.winkler@edition-v.at

Homepage: www.edition-v.at