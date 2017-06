Mundart im Lustenauer Freudenhaus

Dornbirn. Mit einer feinfühlig gespielten Hommage an den Tiroler Humor-Anarchisten Otto Grünmandl hat Andreas Vitásek vergangene Woche das ausverkaufte Freudenhaus beglückt. Weiters war Courtney Stevens im Clowntheater-Solo „The Pianist“ zu sehen. „Leider konnte dieser junge Comedian aus Canada als Ersatz für Thomas Monckton – der diese Figur entwickelt hat und den ich auch vor dem Engagement gesehen hatte – noch nicht so richtig mit Leben füllen…“, so Gastgeber Willi Pramstaller. Diese Woche verabschiedet sich das Freudenhaus in Lustenau in eine kurze Sommerpause. Am 14. Juni gibt es noch die Gelegenheit für Freunde der Lustenauer Mundart die neue App „d´Luschnouar Sprôôch“ kennenzulernen. Bei freiem Eintritt präsentieren Bürgermeister Kurt Fischer und Moderatorin Elke Maria Riedmann alias Frau Heimpl die perfekte Hilfestellung, wenn es darum geht, dem Lustenauer Dialekt auf die Spur zu kommen.

Circustheater geht in eine neue Runde

Am 28. Juli dreht sich dann im Freudenhaus wieder alles um Circus. Bis zum 6. August gastiert David Dimitri mit „L´Homme Cirque“ in Lustenau und wird mit seinem Charme, Humor und artistischen Höchstleistungen das Publikum wieder in seinen Bann ziehen. „Dieses Circustheaterstück ist für die ganze Familie und wir freuen uns Jung und Alt in unserem Zelt zu begrüßen“, so Pramstaller.

Mehr Infos unter:

www.freudenhaus.or.at