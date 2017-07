Venus Williams und Garbine Muguruza im Wimbledon-Finale

Muguruza jubelt über Finaleinzug - © APA (AFP)

Venus Williams und Garbine Muguruza bestreiten das Damen-Finale in Wimbledon. Die US-Amerikanerin Williams setzte sich am Donnerstag gegen die Britin Johanna Konta 6:4,6:2 durch. Die Spanierin Muguruza schlug die ungesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova klar 6:1,6:1. Das Finale findet am Samstag um 15.00 Uhr MESZ statt.