Mugabes Partei ZANU-PF ruft zur Protesten gegen ihn auf

Nach der Machtübernahme des Militärs hat die eigene Partei von Simbabwes Präsident Robert Mugabe für Samstag zu Protesten gegen ihn aufgerufen. Die Zeitung "The Herald" berichtete am Freitag darüber hinaus von einem offenbar getrennten "Solidaritätsmarsch" gegen den 93-Jährigen, den die Armee genehmigt habe. Mugabes Partei ZANU-PF hat ihn zum Rücktritt aufgefordert.

Anderenfalls solle er abgesetzt werden, erklärten Parteivertreter gegenüber Medien. Das Militär hatte am Mittwoch die Macht in Simbabwe übernommen. Damit will es verhindern, dass Mugabe seine 52-jährige Ehefrau Grace als Nachfolgerin an der Staatsspitze installiert. Mugabe selbst regiert seit 37 Jahren.