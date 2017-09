Münchner surfte auf Donau bis zum Schwarzen Meer

Mit der Reise hat er über 10.000 Euro an Spenden gesammelt - © dpa

Nach 2.500 Kilometern und knapp 600.000 Paddelschlägen ist der Münchner Stand-Up-Paddler Pascal Rösler am Schwarzen Meer in Rumänien angekommen. “Es hat alles wunderbar geklappt. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man die letzten Meter ins Meer rein paddelt”, sagte der 44-jährige Naturschützer am Mittwoch in Sulina. Mit der Reise über Isar und Donau habe er über 10.000 Euro an Spenden gesammelt.