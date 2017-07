München plant Opern-Uraufführung von Doderer und Turrini

In den “Salzburger Nachrichten” hatte die bereits mit Opern wie “Liliom”, “Der leuchtende Fluß” oder “Strom”erfolgreiche österreichische Komponistin vor einigen Wochen erstmals von dem Auftrag erzählt. In der “Presse” freut sich die 47-jährige, gebürtige Bregenzerin nun über einen “wunderbaren Dialog”, der sie mit Turrini verbinde. Die künstlerische Freundschaft der beiden manifestiert sich auch am 22. Juli im Rahmen des Kulturfestes Traisental: Zum Auftakt einer Doderer-Personale auf Schloss Walpersdorf (18 Uhr) mit dem Duo Arcord, dem Auner Quartett, dem Klavierduo Önder und den Fensageigern ist eine Lesung von Peter Turrini angekündigt.

