Mülltrennung an Weihnachten: Gemeinden haben vorgesorgt

Die Müllstationen werden von jeder Gemeinde selbst organisiert. Laut dem Profi sollte es dieses Jahr zu keinen Problemen kommen. Bereits am Anfang des Jahres wurde die Weihnachtstage mit eingerechnet.

Kartonagen zerkleinern

“Auffallend ist, dass immer mehr Vorarlberger zu Plastikverpackungen greifen”, so der Profi. Er rät dazu sich entweder für Geschenkpapier oder Geschenktaschen zu entscheiden. Zudem empfiehlt Dreher, Kartonagen zu zerkleinern, bevor die Vorarlberger sie in die Tonne werfen. So wird deutlich Platz gespart.