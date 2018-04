Mueller hat nicht genügend Belege für Klage gegen Trump

US-Sonderermittler Robert Mueller hat einem Zeitungsbericht zufolge derzeit keine ausreichenden Belege für eine Anklage gegen Präsident Donald Trump. Mueller habe Trumps Anwälten im vergangenen Monat mitgeteilt, dass er die Ermittlungen gegen den Präsidenten zwar fortführe, dass er ihn derzeit aber nicht als "Ziel" einer Anklageerhebung betrachte, berichtete die "Washington Post" am Dienstag.

Als “Ziel” wird den Richtlinien des US-Justizministeriums zufolge ein Mensch dann eingestuft, wenn “wesentliche Beweise” vorliegen, “die ihn oder sie mit der Begehung einer Straftat in Verbindung bringen”. Bei einem “Subjekt der Ermittlungen” handelt es sich hingegen nur um “eine Person, deren Handeln im Rahmen der Ermittlungen liegt”.

In Muellers Ermittlungen geht es schwerpunktmäßig um die mutmaßlichen russischen Einmischungen zugunsten Trumps in den US-Wahlkampf sowie den Verdacht einer möglichen Verwicklung von Trump-Mitarbeitern in diese Interventionen. Der frühere Direktor der Bundespolizei FBI untersucht Medienberichten zufolge aber auch, ob Trump auf strafbare Weise versucht hat, die Ermittlungen zu der Affäre zu behindern.