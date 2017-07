Müllberge und gigantische Pullover: Erwin Wurm in Duisburg

Wurm vor seinem riesigen Pullover in Duisburg - © APA (dpa)

An Erwin Wurm kommt man derzeit nicht vorbei. Nach Präsentationen in Wien und Graz sowie bei der Biennale in Venedig ist dem österreichischen Kunststar ab Freitag in Duisburg eine große Ausstellung gewidmet. Unter den rund 250 Exponaten in den Museen Lehmbruck und Küppersmühle finden unter anderen die für Wurm typischen “One Minute Sculptures”.