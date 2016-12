Müll zu Weihnachten: Der Profi empfiehlt den Weihnachtssack

Dornbirn – An Weihnachten fällt in Vorarlberg mehr Müll an als das restliche Jahr über. Der Abteilungsvorstand der Abfallwirtschaft Harald Dreher rät den Vorarlbergern, zum sogenannten “Weihnachtssack” zu greifen.

Die Tatsache, dass dieses Jahr die Weihnachtstage auf ein Wochenende fallen, machen laut dem Profi kein Unterschied. Dreher rät jedoch davon ab, Geschenke in Plastik zu verpacken. Verwenden Sie den "Weihnachtssack" "Auffallend ist, dass in den letzten Jahren vermehrt zu Plastikverpackungen gegriffen wird", erklärt Dreher. Der Profi rät jedoch dazu, Papier anstatt Plastikverpackungen zu verwenden. Weiters sollten Sie die Kartonagen zerkleinern, bevor Sie diese in die Tonne werfen. Im Idealfall verzichten Sie dieses Jahr ganz auf Geschenkspapier. Der Profi empfiehlt den "Weihnachtssack" beziehungsweise Geschenktaschen. Im Gegensatz zu den Papier- und Plastikverpackungen können diese im nächsten Jahr wieder verwendet werden und der Müll lässt sich so deutlich reduzieren.