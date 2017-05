Mühevolle Siege für WM-Mitfavoriten Russland und Tschechien

Erbitterter Kampf zwischen Russland und Dänemark - © APA (AFP)

Die Titel-Mitfavoriten Russland und Tschechien haben am Donnerstag bei der Eishockey-WM mühevolle Siege gefeiert. Die Russen gewannen in Gruppe A in Köln gegen Dänemark dank dreier Tore binnen 70 Sekunden im Mitteldrittel mit 3:0, die Tschechen setzten sich in Pool B in Paris gegen Norwegen erst nach Verlängerung mit 1:0 durch. Das Gold-Tor in der zweiten Minute der Overtime erzielte Jan Kovar.