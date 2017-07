„Mücken Ade“ – mit selbstgemachten Kerzen

Dornbirn. Kinderseite. Endlich sind die Sommerferien da! Es könnte alles so schön sein: Ausschlafen, heiße Tage, chillige Badeausflüge, laue Sommernächte, gemütliche Grillabende … wenn da nicht die lästigen fliegenden Plagegeister wären. Mücken können jeden noch so schönen Abend im Garten oder auf der Terrasse zunichtemachen. Tipps gegen die Mückenplage gibt es viele: Mückensprays, Fliegengitter, Verzicht auf Parfüm, lange Kleidung … Jugendreporterin Marie-Amélie versucht es heuer mit selbstgemachten Citronella-Kerzen.

Duftende Waffe

Citronella, ein westindisches Zitronengras, wird seit Generationen zur Abwehr von Mücken verwendet. Citronella soll helfen, den menschlichen Geruch zu überdecken und die Stechmücken nicht anzulocken. Selbstgegossene Kerzen mit Citronellaöl werden so zur duftenden Waffe gegen die stechenden, surrenden Mückenviecher. Und falls sie doch nicht helfen, sind sie zumindest hübsch anzusehen.

DIY: Citronella Kerzen

Material

alte ausgespülte Konservengläser

Wachspellets oder alte Wachsreste

Kerzenwachsfarben (in Pastillenform)

Runddocht

Citronellaöl

transparent trocknender Kleber

Glitter

leere Blechdosen

Schachlikstäbchen

Und so funkioniert’s:

Zuerst die Gläser nach Wunsch dekorieren. Dazu kann man zum Beispiel mit dem Kleber ein Herz auf das Glas „malen“. Darüber streut man dann Glitter in der gewünschten Farbe, pustet den überschüssigen Glitter weg und schon ist die Deko fertig. Oder man dekoriert nur den Rand des Glases – wieder zuerst Klebstoff anbringen, dann Glitter drüberstreuen.

Jetzt werden die Wachspellets in die Blechdose gefüllt und im Wasserbad geschmolzen. Je nach Belieben gewünschtem Farbton ein paar Farb-Pastillen dazugeben und verrühren. In der Zwischenzeit die Kerzengläser vorbereiten – dazu den Docht mittig platzieren und mit einem Schachlikstäbchen fixieren. Wenn das Wachs geschmolzen ist, kommt noch das Citronella-Öl dazu (ca. 15 Tropfen, je nach Größe des Glases). Das geschmolzene Wachs gießt man dann in die Gläser. (Topfhandschuhe verwenden, da die Dosen sehr heiß werden). Jetzt braucht man ein bisschen Geduld, bis das Wachs fest wird, schneidet dann den Doch auf die gewünschte Länge ab – und fertig ist die Anti-Moskito-Kerze!

(Jugendreporterin Marie-Amélie Kanonier, 14 Jahre aus Dornbirn)