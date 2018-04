MTB-Nachwuchs trifft sich in Schaan

Die beiden Schweizer Aushängeschilder des MTB-Sports, Nino Schurter und Jolanda Neff, zeigen beim PROFFIX Swiss Bike Cup am 21. und 22. April 2018 im liechtensteinischen Schaan ihr Können.

Traditionell prägen die Kinder das Wochenende. Vom lokalen RV Schaan geht Romano Püntener in der Nachwuchskategorie Mega sogar mit dem Leadertrikot auf den Schultern ins Rennen. Die grossen Aushängeschilder sind aber die Weltmeister Nino Schurter und Jolanda Neff, welche beide beim Rennen vor ihrer Haustür am Start stehen werden.

Im Vorjahr hat Nino Schurter im Weltcup wie auch an der WM abgeräumt, er war das Non-Plus-Ultra im Cross Country. Der Start in die Saison 2018 ist mit der Aufgabe am Cape Epic nicht nach Wunsch geglückt, wodurch er jetzt bei seinem ersten Start des Jahres auf schweizerisch-liechtensteinischem Boden den ersten Sieg anstrebt. Jolanda Neff ist ihrerseits bei der Startetappe des PROFFIX Swiss Bike Cup in Monte Tamaro von der Defekthexe ausgebremst worden und musste der Nidwaldnerin Alessandra Keller den Vortritt lassen. Gelingt ihr jetzt in Schaan die Revanche?