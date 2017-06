MTB Downhill-Cup in Brand

Mehr als 400 Starter aus ganz Europa sind bereits gemeldet. Der Tourstop ist der Zweite in der beliebten Rennserie des IXS German Downhill Cups. Gefahren wird das Rennen im Bikepark Brandertal auf der dafür vorgesehenen Wettkampfstrecke „Tschack Norris“.

Am Freitag startet das Rennwochenende mit der Besichtigung und dem freien Training ab 14.00 Uhr. Am Samstagnachmittag findet dann das sogenannte Seeding (Qualifikation) für das Rennen am Sonntag statt.

Am Sonntag kommt es zum Showdown beim IXS German Downhill Cup. Der Start erfolgt um 11.30 Uhr. Die „Tschack Norris“ Strecke erstreckt sich über eine Länge von 2km auf denen knapp 300 Höhenmeter bewältigt werden. Interessant für alle Zuschauer sind sicher die technischen Passagen der Strecke, die zu Fuß leicht erreicht werden können. Im unteren Abschnitt werden die großen Sprünge zu sehen sein bevor es für die Fahrer auf die offenen Wiese Richtung Ziel Gelände direkt beim Landal Areal auf der Tschengla geht.

Internationales Starterfeld – Weltcupfahrer im Brandnertal

Das Starterfeld am kommenden Wochenende setzt sich aus mehr als 14 Nationen zusammen; von USA über Süd Afrika bis hin zu Argentinien und Fahrern aus diversen europäischen Ländern. Natürlich werden die heimischen Fahrer sich das Rennen nicht entgehen lassen und freuen sich umso mehr auf das Heimspiel auf der Tschack Norris Strecke.

Interessantes „Rundherum“

Ein absolutes Muss ist natürlich der Besuch bei der Tschack Norris Bar direkt im Zielgelände. Dort gibt es unter anderem den „heissesten“ Tschack Norris Burger zu probieren. Diverse Aussteller aus der Branche werden das bunte Fahrerlager komplettieren und so auch für das Auge was bieten.

Für sämtliche Besucher und Downhill Fans als auch Wanderer am Rennwochenende sind separate Parkplätze im Bereich „Wanderparkplatz Tschengla“ sowie im Bereich Rona Alpe vorgesehen. Parkmöglichkeiten direkt im Zielgelände des Bikepark Brandnertal sowie Landal Areal wird es von Freitag bis Sonntag für Besucher nicht geben da diese Parkflächen dem Fahrerlager dienen.