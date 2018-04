MS Wolfurt verpasste Medaille knapp

Vierter Platz für Vorarlberg bei den Volleyball-Bundesmeisterschaften in Salzburg.

UNIQA School Championships Boys 2018 | Platz Vier für die MS Wolfurt

Von 10. bis 13. April fanden im Salzburger Lungau die Bundesmeisterschaften der UNIQA School Championships Boys statt. Drei Tage lang kämpften die neun Landessieger und die Local Heroes aus Tamsweg um den heißbegehrten Titel. In einem spannenden Finale konnte sich schließlich das Team aus Linz gegen das Polgargymnasium aus Wien durchsetzen. Die MS Wolfurt musste sich im Spiel um Platz drei gegen die Mannschaft aus der Steiermark geschlagen geben.

Die UNIQA School Championships Boys sind ein Schul-Wettbewerb für Burschen von 10 bis 14 Jahren, der im Modus vier gegen vier gespielt wird. Das Bundesfinale 2018 ging von 10. bis 13. April in Tamsweg über die Bühne.

Zu Beginn kämpften die zehn Teams aus neun Bundesländern eingeteilt in zwei Gruppen um jeden Punkt. Im Anschluss ging es weiter mit den Platzierungsspielen und den Halbfinali. In einem dramatischen Finale konnte sich das Georg von Peuerbach Gymnasium in fünf hart umkämpften Sätzen gegen das Polgargymnasium aus Wien durchsetzen – angefeuert von 500 Zuschauern und Moderator Rafi Dobler.

In spannenden Gruppenspielen konnte sich die MS Wolfurt den zweiten Gruppenrang sichern, musste sich aber im Halbfinale dem späteren Turniersieger aus Oberösterreich geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei verlor das Team aus Vorarlberg gegen die Mannschaft des BG/BRG/BORG Hartberg in zwei Sätzen und versäumte so knapp einen Platz unter den Top drei.

Trainer Julian Grafschafter: „Wir sind mit unserer sportlichen Leistung überglücklich. Ein großes Lob an die Organisation und es war uns eine Ehre dabei gewesen zu sein.“

Ergebnisse: 1.Georg von Peuerbach Gymnasium Linz; 2. Polgargymnasium Wien; 3. BG/BRG/BORG Hartberg; 4. MS Wolfurt; 5. Akademisches Gymnasium Innsbruck; 6. BG Tamsweg; 7. NMS Bad Hofgastein; 8. BRG Waidhofen/Ybbs; 9. BRG Viktring; 10. NMS Frauenkirchen

Die UNIQA School Championships Boys wurde von den Lehrern und Schülern des BG Tamsweg organisiert. Drei Tage lang herrschte auf der vollgefüllten Tribüne in der Großsporthalle tolle Stimmung. “Das sportliche Niveau und das gesamte Event sind eine super Werbung für den Volleyball-Sport”, freute sich ÖVV-Nachwuchskoordinator Florian Sedlacek über eine gelungene Veranstaltung.