“Mr. Selfie” bei den Festspielen: Sebastian Kurz in Bregenz wie ein Popstar empfangen

Laut einer aktuellen Umfrage der “Krone” wird Sebastian Kurz bei den Nationalratswahlen am 15. Oktober 2017 ein Erdrutsch-Sieg prophezeiht. Die Umfragewerte stimmen also und die Beliebtheitswerte passen offensichtlich auch, jedenfalls wenn man die zahlreichen Fotowünsche im Rahmen der Eröffnung der Festspiele in Bregenz in die Waagschale wirft.

Eröffnung Bregenzer Festspiele #sebastiankurz #coolertyp #merkurversicherung 29 Likes, 1 Comments – Armin Seewald (@armin_see13) on Instagram: “Eröffnung Bregenzer Festspiele #sebastiankurz #coolertyp #merkurversicherung”

Unzählige Selfies mit Kurz

Außenminister Sebastian Kurz musste für unzählige Selfies zur Verfügung stehen und Hände schütteln. Angefangen von Bürgermeister Markus Linhart über Designer La Hong bis hin zu gestandenen Wirtschaftstreibenden sowie Omas und Opas am Zaun: Jeder wollte ein “Selfie” mit dem ÖVP-Chef, der wie ein Popstar ständig von Menschen umringt wurde. Dieser nahm das auch höchst professionell auf sich und stand für die zahlreichen Foto-Wünsche zur Verfügung. “Volksnah” – so wie es sich in Wahlkampfzeiten ganz besonders gehört.