Mozartwoche mit "Entführung aus dem Serail" eröffnet

Mit Mozarts "Entführung aus dem Serail" wurde am Freitagabend die diesjährige Mozartwoche eröffnet. Das Festivalmotto "Vergebung statt Vergeltung" gilt auch für dieses Werk, das sich um die Befreiung zweier Damen aus dem Harem des Bassa Selim dreht. Toleranz und Milde zeichnen ihn am Ende aus, der seine Gefangenen der Liebe wegen gehen lässt. Nicht so bei Regisseurin Andrea Moses.

Peter Lohmeyer ist als Bassa Filmregisseur, nicht Großherrscher. Im Rückblick-Video sieht das Publikum, dass Belmontes Vater ihm einst die Hauptdarstellerin und Geliebte ausgespannt hat. Rache muss her, kein Happy End. Das Serail wird zum Filmset, an dem der Herrscher beziehungsweise Regisseur ein Leben als Playboy führt und Vergeltung an Belmonte sucht.

Das erwartete Drama wird allerdings zur verunglückten Komödie. Mozarts sogenannte “Türkenoper” konnte im 18. Jahrhundert auf den Mythos um den noch relativ unbekannten und geheimnisvollen Orient aufbauen. Heute muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen, als nur aufgeklärte Europäer gegen rückständige Türken zu spielen. Da Bassa Selims Filmset aber gut und gerne überall stehen könnte, beschränkt sich die Regisseurin für ihr Debüt bei der Mozartwoche in puncto Kulturkonflikt auf Perserteppiche und Witze über das Alkoholverbot im Islam, was meistens erzwungen wirkte.

Die gesprochenen Passagen, die in Mozarts Singspiel durchaus als solche vorgesehen sind, werden teilweise abgeändert und durch umgangssprachliche Formulierungen ersetzt. Konstant durchgezogen wird das allerdings nicht. Die ursprünglichen Passagen werden durch ihren teils ironischen Vortrag so sinnentfremdet, dass man sich mitunter fragt, ob die Damen tatsächlich gerettet werden möchten. Die Dialoge der Männer werden dahin geblödelt und zu Slapstick-Nummern, die dem zugrunde liegenden Konflikt das letzte bisschen Glaubwürdigkeit nehmen. Bevor die Flucht beginnen kann, kippt Pedrillo noch schnell zwei Flaschen Wein. Mit dem daraus resultierenden Blutalkoholwert ist es wenig überraschend, dass sein Rettungsversuch der Blonden an einem Sturz scheitert.

All diese zu sehr gewollten komischen Elemente können jedoch nicht überdecken, wie großartig die musikalische Leistung an diesem Abend ist. Rene Jacobs dirigiert erstmals eine szenische Aufführung der “Entführung” und macht daraus eine lockere und flotte Musik, der es an Tiefe und Detailliebe nicht fehlt. Die Akademie für Alte Musik Berlin klingt farbenfroh und ausgeglichen. Auch die Sänger laufen in den Momenten zur Höchstform auf, in denen sie sich tatsächlich ausschließlich auf ihre Arien konzentrieren dürfen. Robin Johannsen schickt ihre Konstanze wendig und voller Zerrissenheit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aus der sie Sebastian Kohlhepp als Belmonte mit seinem geschmeidigen Tenor auffangen kann. Nikola Hillebrand singt und spielt eine starke Blonde und Julian Pregardien ist ihr energiegeladener Pedrillo. Dazwischen funkt David Steffens als gemeiner Osmin, der auch Momente für Emotionen zulassen kann.

Mit dem dritten Akt folgt plötzlich das knallharte Drama auf den Klamauk. Peter Lohmeyer macht aus dem anfänglich so milden Bassa Selim einen zutiefst verstörten Mann. Schmiss er sich zu Anfang noch demütig nach Liebe flehend Konstanze zu Füßen, richtet er nun eine Waffe auf sie. Eigentlich hätte sein Film ein tragisches Ende finden sollen, doch die “empfindsamen Abendländer” (das Publikum) wünschen ein Happy End, so schreit er. Sollen sie es haben, ihm ist jetzt alles egal. Mit dieser Wendung nimmt Andrea Moses Bassa Selim den letzten Rest an Großmut. Vergeltung statt Vergebung. Das Publikum vergibt ihr das nicht. Die Sänger und Musiker feiert es dafür verdient.