Mozarts Seelenmesse

Das bekannte Requiem in d-Moll lockte dieses Jahr viele Besucher nach Schwarzach.

Nachdem die Pfarrkirche Maria Bildstein nach der Restaurierungsphase erst im Dezember wieder benutzbar sein wird, verlegten die Verantwortlichen des Vereins „Kultur in Bildstein“ das diesjährige Mozart-Requiem in die Schwarzacher Pfarrkirche. Die Aufführung der bekannten Messe, welche zu den wichtigsten sakralen Werke der Musikgeschichte zählt, wurde von Wolfgang Amadeus Mozart komponiert, aber aufgrund dessen Todes 1791 nicht fertiggestellt. Letztlich wurde die Seelenmesse von Franz Xaver Süssmayr, einem Schüler Mozarts, zu Ende gebracht. Das Requiem in d-Moll KV 626 ist mit vier Vokalstimmen, einem Chor und einem kleinen klassischen Orchester besetzt. Unter der Gesamtleitung des Feldkircher Domkapellmeisters Benjamin Lack besetzten die Solisten Birgit Plankel (Sopran), Veronika Dünser (Alt), David Burgstaller (Tenor) und Wojciech Latocha (Bass) die „Hauptrollen“, während das Orchester und der Projektchor Mozart-Requiem für musikalischen Ohrenschmaus sorgten. Zelebriert wurde die Eucharistiefeier am Allerseelen-Abend von Pfarrer Paul Burtscher.