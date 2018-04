Mozarteum Orchester Salzburg mit neuer Kammermusikreihe

Leonard Bernstein wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat sich das Mozarteum Orchester Salzburg als Höhepunkt der neuen Konzertsaison die Aufführung von Bernsteins "Mass" vorgenommen. Das kündigte Orchesterdirektor Thomas Wolfram am Donnerstag bei der Präsentation des Programms für 2018/19 an. Neu ist die Kammermusikreihe "Viertel nach Acht".

Das Konzertprogramm zeigt das breite Spektrum des Dirigenten und des Orchesters. Unter dem Titel “Leidenschaften” steht ein Konzertabend, der der Wiener Klassik gewidmet ist. Eine Matinee mit Schubert, Chopin und Beethoven steht am Beginn einer Deutschlandtournee, die das Orchester auch in die Elbphilharmonie nach Hamburg führt. Neben Minasi wird das Mozarteum Orchester in Salzburg auch mit Dirigenten wie Trevor Pinnock, Jonathan Cohen oder seinem früheren Chefdirigenten Ivor Bolton auftreten. Alle Konzerte wurden unter ein Motto gestellt: Das reicht von Leidenschaften über Schwermut bis hin zu Wetterleuchten und Seelengemälde.

Das Mozarteum Orchester Salzburg wird zu je einem Drittel von Stadt und Land Salzburg und aus Eigenmitteln finanziert. Das Budget betrage rund neun Mio. Euro, sagte Wolfram. Zu Beginn der Spielzeit gastiert das Orchester in Bratislava. Neben einer Deutschlandtournee sind auch Gastspiele in Ungarn, Italien, Istanbul, Malta, Zürich und China in Planung, kündigte der Orchesterdirektor an.