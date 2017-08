Mountainbiker stürzte bei Abfahrt auf Tiroler Forstweg: Tot

Laut Polizei prallte der Mann mit dem Kopf gegen harten Gegenstand - © APA

Ein deutscher Mountainbiker ist am Sonntagnachmittag bei der Abfahrt in einem steilen Waldgelände in Gerlos (Bezirk Schwaz) ums Leben gekommen. Der 56-Jährige kam gegen 16.15 Uhr von einer Forststraße ab und stürzte etwa zehn Meter ab, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Er dürfte mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geprallt sein und sich so tödlich verletzt haben.