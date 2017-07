Daniel Federspiel hat am Freitag für die erste heimische Medaille im Rahmen der Mountainbike-Europameisterschaften in Darfo Boario Terme gesorgt. Der 30-jährige Tiroler musste sich in seiner Paradedisziplin, dem Eliminator-Bewerb, im Finale nur dem Franzosen Titouan Perrin-Ganier um 83 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Bronze ging an Jeroen van Eck aus den Niederlanden.

Für Federspiel ist es das nächste Edelmetall in seiner umfangreichen Sammlung. Zweimal krönte er sich im Eliminator bereits zum Weltmeister (2015, 2016). Dazu kommen WM-Silber 2013 und Bronze 2014. Auf europäischer Ebene ist es für Österreichs Radsportler des vergangenen Jahres nach seinem Titel 2014 sowie dem zweiten Platz im Vorjahr die dritte Medaille in diesem nicht-olympischen Bewerb. (APA)