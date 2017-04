Motto: „Die Sonne schickt keine Rechnung“

Rund 400 Photovoltaikanlagen im Vorderland

Das Vorderland gilt als Hochburg in Sachen Photovoltaik, so sind bis dato rund 400 Anlagen installiert worden. Besonders die Gemeinde Zwischenwasser gilt als Vorreiter in der Umsetzung von Photovoltaikanlagen. Seit 2015 laufen sehr erfolgreiche PV-Aktionen mit attraktiven Finanzierungsmodellen. Aber auch in den Gemeinden Röthis, Sulz, Weiler, Fraxern, Viktorsberg und Meiningen stoßen die Aktionen auf großes Interesse. Mittlerweile erbringen die Anlagen in Summe rund drei Megawatt an Leistung. Die PV-Aktion wird nun auch im Jahr 2017 fortgesetzt, zusätzlich mit besonderem Fokus auf die Gemeinden Rankweil, Übersaxen, Laterns und Göfis.

Energiekonzept, nicht nur PV-Anlagen

Andreas Müller betonte in seinen Ausführungen, dass nicht einfach PV-Anlagen angeboten würden, sondern vielmehr ein umfassendes Energiekonzept im Mittelpunkt der Überlegungen stecke. Berücksichtigt werden müssten viele Faktoren wie die örtliche Situation der Gebäude, vorhandene Dachflächen oder die Verbrauchsgewohnheiten der Bewohner. Unumgänglich sei auch eine genaue Verbrauchsanalyse: Messen und Steuern sei das Um und Auf, um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erreichen. Denn das sei das eigentliche Ziel, um der angestrebten Energieautonomie möglichst nahe zu kommen. Angeboten werde ein Gesamtpaket von der Abwicklung der Behördengänge bis zur fertigen Montage der Anlage.

Im Anschluss an die Ausführungen nutzten die Anwesenden die Gelegenheit, sich mit speziellen Fragen an die Experten zu wenden.