Motorradunfall in Schoppernau - Biker schwer verletzt

Schoppernau - Ein Autofahrer soll auf der L200 den Sturz eines Motorradfahrers verursacht haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag um ca. 17.00 Uhr fuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern auf der L200, von Schröcken kommend in Richtung Schoppernau. Im einem unübersichtlichen Kurvenbereich (Höhe km 46,8), kam der Gruppe ein Pkw entgegen. Der letzte Motorradfahrer der Gruppe (50 Jahre alt) gab an, dass der Pkw über der Fahrbahnmitte gefahren sei und er deshalb ausweichen habe müssen. Dadurch sei er zu Sturz gekommen und dabei verletzte er sich schwer.